Джинсы и детскую одежду россияне чаще всего сдают в баки для текстильных отходов

Джинсы, брюки, детскую одежду и футболки чаще всего сдают на переработку россияне в городах-миллионниках. Суммарно установлено уже более 5 000 контейнеров для сбора текстильных отходов. Контейнеры для сбора текстиля размещены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, а также в Московской и Ленинградской областях. Проект реализует компания «Лидертекс» при поддержке Минприроды России и РЭО.

В лидерах рейтинга — джинсы и брюки. Их 30-35% всего объема принимаемой одежды. Это базовая вещь, которая есть у каждого. Джинсы быстро теряют товарный вид (потертости, дыры между ног), но при этом сделаны из качественного и ценного сырья (хлопок с добавлением синтетики), пригодного для переработки.

На втором месте рейтинга — детская одежда (до 25% объема текстильных отходов. Состояние детской одежды часто очень хорошее (иногда даже с бирками), поскольку дети быстро вырастают.

Еще около 20% текстильных отходов — футболки, блузы и топы, то есть трикотажные изделия из тонкого хлопка и синтетики. Часто сдают из-за потери цвета, появления катышков или пятен, которые сложно вывести.

Верхняя одежда — занимает 10-15% от общего объема. Сдаются сезонно весной и осенью. Часто имеют изношенную фурнитуру (молнии, кнопки), но ткань (полиэстер, драп, плащевка) остается в хорошем состоянии.

Оставшийся процент занимают сумки, ремни, постельное белье и шторы.

Часть сданных вещей отправляется в благотворительные фонды и центры. В топе наиболее востребованных позиций — мужская одежда для помощи бездомным людям, подростковая одежда для подопечных детских домов, а также постельное белье и домашний текстиль для приютов и кризисных центров.

«Сдавая вещи, важно помнить: джинсы и футболки пойдут на переработку, а вот пальто или брюки отправятся на благотворительность. Эти вещи станут настоящим спасением для бездомного или подростка. Поэтому мы призываем пользоваться баками для текстиля, а не класть одежду в контейнеры для смешанных отходов, откуда она поедет на гнить на полигон», — сказали в пресс-службе РЭО.