Двух тюленей выпустили в Балтийское море на Куршской косе

Двух тюленей, которых спасли специалисты центра реабилитации морских млекопитающих при поддержке автономной некоммерческой организации «Сердце морей», выпустили в Балтийское море на Куршской косе. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Тюлений „выпускной“ — всегда волнительное и очень трогательное событие. В этот раз в нем поучаствовала участница премии Росприроднадзора „Экология — дело каждого“», — рассказала главный эколог страны Светлана Радионова.

Детеныши попали в центр крайне истощенными, веся всего по 15 килограммов, хотя нормальный вес для их возраста — около 40. Однако теперь они поправились и готовы быстро адаптироваться к естественной среде обитания.

Приглашенной гостьей оказалась 11-летняя Ксения из Калининграда. На премии она представила проект об экотропах Куршской косы. Кроме того, школьница ведет видеоблог, и для нее выпуск тюленей на волю оказался незабываемым впечатлением.

«Это удивительные животные. Им я посвящу отдельный выпуск своего блога, чтобы рассказать своим подписчикам, как важно помогать редким видам и заботиться о них», — заявила девочка.

Премия впервые состоялась в 2021 году и призвана привить экопривычки как детям, так и взрослым. За это время на нее поступило свыше 320 тысяч заявок. Победители получают памятные подарки и преференции на поступление в 150 вузов страны.