Два молодежных форума прошли экологизацию при поддержке РЭО с начала лета

Форумы «УТРО» и «Инженеры будущего», входящие в линейку Росмолодежь.События, провели экологизацию при поддержке Российского экологического оператора и движения «Экосистема». Организаторы внедрили на площадках раздельный сбор отходов (РСО), отказались от одноразовой посуды и направили чек-листы участникам для экологичной подготовки к форумам.

«Сейчас проводится большая работа по объединению молодых людей на форумах и фестивалях для решения важных социальных задач. Такие события — отличный способ привлечь внимание нового поколения к экологическим проблемам, распространить среди молодежи идеи осознанного потребления, а также рассказать им о реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране, о том, как важно участие каждого в данных процессах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», который прошел с 22 по 28 июня в Свердловской области, собрал более тысячи участников в возрасте от 16 до 35 лет из всех шести регионов УрФО. Для участников подготовили лекцию про экопривычки, деловую игру «Завод», экологический квиз.

Организаторы установили на площадке «УТРА» баки для РСО, вместо одноразовых пластиковых стаканчиков раздали мерч с многоразовыми бутылками для пополнения воды из кулеров, добавили вегетарианское меню, которое считается более углеродно нейтральным.

Для сокращения углеродного следа экспертов перевозили на микроавтобусах вместо персональных авто, а площадки форума разместили в пешей доступности.

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» прошел в Тульской области с 23 июня по 3 июля и собрал более 1000 молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Его организаторы устроили сбор пластиковых крышечек и бутылок на переработку, отказались от пластиковых стаканчиков и ввели вегетарианский типа питания. Тульское региональное отделение Движения «Экосистема» устроило для участников интерактивную лекцию «Экопривычки прокачиваем осознанное потребление».

«Экологизация форумной линейки Росмолодежь.События позволяет продвигать экологическую культуру среди самой разнообразной аудитории. В этот раз нам удалось развить экологические навыки молодых инженеров, работников машиностроительной отрасли и студентов вузовов по специальности машиностроение. Надеемся, что это сподвинет молодых людей к включению экологичных подходов не только в их повседневных действиях, но и профессиональной деятельности», — отметил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

На обоих форумах организаторы направили участникам чек-листы по экологичным сборам, а на территории разместили плакаты о ресурсосбережении.