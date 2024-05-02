До 120 тысяч тонн отходов будут перерабатывать в Курской области для производства цинка | 360°

Экология 02 мая 2024, 10:42 До 120 тысяч тонн отходов будут перерабатывать в Курской области для производства цинка РЭО

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«Пилотный» проект по производству вельц-оксида цинка из вторичных ресурсов в рамках отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» начнет действовать в Железногорском районе Курской области с начала 2025 года. Строительно-монтажные работы будут завершены в конце 2024 года. Объем капитальных вложений в проект, в рамках которого будет создано около 100 рабочих мест, превышает 7 млрд руб.

«Одним из „пилотных“ проектов является строительство завода ООО „Цинкум“ по утилизации ценных вторичных ресурсов, содержащих цинк и железо. Завод позволит вовлечь до 120 тысяч тонн вторичных ресурсов, которые можно будет использовать при производстве вельц-оксида цинка — это сырье для производства цинка металлического, клинкера — это железосодержащее сырье для черной металлургии и цементной промышленности, а также вторичных возгонов — это сырье для цветной металлургии», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Проект «Цинкум» направлен на переработку цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ) — это отход производства стали, который, по большей части, захоранивается на полигонах промышленных отходов. В процессе переплавки оцинкованного металлолома пыль с существенным содержанием железа и цинка улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На заводе «Цинкум» из этой пыли будет получен вельц-оксид цинка высокого качества. Это ценное сырье для производства цинка металлического — единственного цветного металла, дефицит которого наблюдается в России: потребление больше, чем производство — это вынуждает импортировать 20-30% потребности нашей страны из-за рубежа.

«Таким образом, проект „Цинкум“ „замкнет“ круг потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, листы — в автомобили, бытовую технику, стройматериалы. Затем оцинкованный лом — в пыль ЭСПЦ, она — в вельц-оксид цинка. И далее снова получается цинк. Завод будет перерабатывать порядка 120 тысяч тонн пыли ЭСПЦ в год, он позволит добиться значительного экологического эффекта в масштабах всей страны. В настоящее время образование пыли ЭСПЦ в России составляет около 300-350 тысяч тонн в год», — сказал директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Технология переработки — вельцевание, то есть обжиг во вращающейся трубчатой печи — широко известна и признана наилучшей доступной технологией в России и Европе. Она практически не предполагает образования новых отходов, так как железосодержащий клинкер — побочный продукт производства — планируется использовать как вторичное сырье в металлургической или цементной отраслях.

«Для нас большая честь быть частью федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, реализацию которого инициировал Президент, ведь экологическая направленность и рациональное использование ресурсов — в основе философии и бизнес-идеи нашего проекта. Считаем, что работу в этом направлении можно и нужно проводить во всех отраслях, не только в металлургии, что обязательно принесет не только повышение качества жизни, но и укрепление технологического и экономического суверенитета нашей страны», — сказал генеральный директор ООО «Цинкум» Павел Митрофанов.

Еще одной особенностью проекта является 100% российский инжиниринг и 100% отечественное технологическое оборудование. Ключевыми поставщиками оборудования являются АО «Тяжмаш» (г. Сызрань), ООО НПП «Сфера» (г. Саратов), АО «КМЗКО» (г. Курган), АО «Спейс-Мотор» (г. Санкт-Петербург) и другие.

Напомним, что РЭО создал платформу «Знай наших», которая позволяет инвесторам отрасли и предпринимателям найти альтернативу импортному оборудованию среди отечественных производителей.