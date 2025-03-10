Дмитрий Патрушев: законодательство в сфере обращения с ТКО должно быть гибким

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел совещание о совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем приняли участие руководство Минприроды России, профильных комитетов Государственной Думы, Совета Федерации и ППК «Российский экологический оператор».

«Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами имеет высокую социальную значимость. Мы должны проявлять гибкость и оперативно реагировать на возникающие потребности, включая правовое регулирование. Благодарю сенаторов и депутатов за то, что вопросы организации работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами всегда находятся у вас в числе приоритетных в повестке. Нам уже удалось найти компромиссы по законопроектам о труднодоступных территориях, о нагрузке на ось мусоровозов. Также выработана позиция в части определения ответственного за создание и содержание контейнерных площадок. Мы открыты к дальнейшему взаимодействию», — сказал Дмитрий Патрушев.

Сформирован перечень из приоритетных нормативных правовых актов, принятие которых необходимо до конца 2025 года. Это 14 инициатив, которые касаются работы региональных операторов, содержания контейнерных площадок и создания инфраструктуры для обращения с отходами.

По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил Минприроды ускорить подготовку наиболее востребованных изменений. Вице-премьер также подчеркнул необходимость синхронизировать работу с сенаторами и депутатами, чтобы в текущем году было принято максимальное количество инициатив.