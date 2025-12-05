Дмитрий Патрушев провел совещание по разработке программ перехода к циклической экономике с главами субъектов СЗФО

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки федеральной команды в Ленинградскую область провел совещание с главами субъектов Северо-Западного федерального округа. Основное внимание было уделено развитию региональных программ по циклической экономике, а также текущим результатам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах СЗФО. Совещание прошло 5 декабря на площадке экопромышленного технопарка в Гатчине.

«В Северо-Западном федеральном округе ежегодно образуется порядка 4,5 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, это примерно 10% от объемов всей Российской Федерации. К 2030 году мы должны обеспечить их стопроцентную обработку, а полигонное захоронение снизить до 50%. Этому в том числе способствует ввод новых мощностей. В предыдущие шесть лет в макрорегионе было построено 33 объекта обращения с отходами. В текущем году должны быть реализованы пять проектов. В следующем — еще девять», — сказал Дмитрий Патрушев.

На территории округа уже функционирует свыше 1 млн тонн мощностей по утилизации, включенных в федеральный реестр утилизаторов. При этом в соответствии с действующими дорожными картами в округе запланировано создание 4 млн тонн мощностей по обработке отходов, 2 млн тонн — по утилизации и 3,3 млн тонн — по размещению. С каждым регионом СЗФО подписаны дорожные карты по формированию необходимой инфраструктуры обращения с ТКО.

«Для достижения национальных целей, обозначенных Президентом, в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ субъекты РФ должны разработать региональные программы по переходу к экономике замкнутого цикла. Процесс разработки региональных программ контролируется еженедельно», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Региональные программы по циклической экономике уже направили в РЭО шесть субъектов: Санкт-Петербург, Республика Коми, Калининградская, Мурманская, Вологодская и Новгородская области. Документы проходят рассмотрение, после чего регионам будут направлены рекомендации по доработке. Еще пять субъектов продолжают подготовку программ — Архангельская, Ленинградская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и Республика Карелия.

Срок подготовки и утверждения региональных программ — до конца 2025 года.