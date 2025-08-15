Дмитрий Патрушев посетил объекты обращения с отходами в Чувашской Республике

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова посетили Чувашскую Республику, где осмотрели действующие и строящиеся объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По итогам состоялось совещание с федеральными и региональными органами власти.

«Президентом России поставлена задача по формированию в нашей стране экономики замкнутого цикла. Залогом достижения этой цели в первую очередь является масштабное строительство современных объектов обращения с отходами. Один из таких проектов мы посетили в Чувашии. Это наглядный пример эффективного подхода к выполнению задачи, обозначенной в национальном проекте», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер и представители профильных ведомств посетили новый мусоросортировочный комплекс в Канашском районе. Полноценную работу он начнет после завершения лицензирования. Объект обеспечит обработку до 30 тысяч тонн ТКО в год, а также будет отделять из общего потока полезные фракции для повторного использования. РЭО предоставил проекту облигационный займ в размере 276 млн рублей. При этом общая стоимость инвестпроекта составила 497 млн рублей.

«Чувашия активно развивает комплексную систему обращения с отходами, создавая новые мощности и модернизируя уже существующие. Мы готовы оказывать поддержку регионам, которые нацелены на выполнение целевых показателей по обработке и утилизации отходов, и Чувашская Республика демонстрирует именно такой подход», — отметила Ирина Тарасова.