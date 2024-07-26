Дмитрий Патрушев осмотрел новые мощности КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге

Презентация производственных мощностей и нового цеха компостирования органических отходов состоялась 25 июля на комплексе по переработке отходов «Волхонка». Мероприятие посетили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. РЭО вложил в проект 4,4 млрд рублей.

«КПО „Волхонка“ вводился поэтапно, первая очередь на 200 тысяч тонн отходов была введена в 2023 году, сегодня мы осмотрели производственные мощности второй очереди — линия сортировки на 400 тысяч тонн отходов была введена в 2024 году. На КПО применяется тоннельное компостирование, в результате которого производится техногрунт. Его можно использовать в строительстве дорог и других сферах. Стоимость проекта КПО „Волхонка“ составляет 8,72 млрд рублей, из которых около 50% приходится на инвестиции со стороны РЭО. В июне 2023 года РЭО разместил облигации на сумму 4,4 млрд рублей. Займы из средств, привлеченных в результате размещения, были предоставлены Невскому экологическому оператору, реализующему проект», — отметил Денис Буцаев.

Осмотр начался с производственных линий второго корпуса сортировки КПО «Волхонка» мощностью 400 тысяч тонн отходов в год. На всей протяженности автоматической конвейерной ленты длинной более 4 км установлено порядка 180 единиц современной техники (барабанных грохотов, магнитных, оптических, воздушных, вихретоковых сепараторов), 90% которой произведено в России. В общей сложности, с учетом оборудования первой очереди, комплекс содержит более 270 единиц оборудования.

С 3 квартала 2024 года комплекс вышел на производственную мощность — 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Теперь на сортировочном комплексе внедрен полный цикл обработки ТКО с наиболее эффективным способом доведения до экологически безопасного состояния органической фракции. Это стало возможным благодаря внедрению на КПО «Волхонка» технологии тоннельного компостирования, применяемой впервые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которая также была представлена делегации.

«Специалистами Невского экологического оператора был проведен анализ всех возможных технологий компостирования, после чего мы пришли к выводу, что для климата Северо-Западного региона наиболее подходящей является технология тоннельного компостирования. Все биологические процессы при данной технологии проходят в закрытых помещениях, сам цех компостирования оборудован автоматизированной системой контроля температуры, влажности и функционирования биофильтров. Проектом предполагается компостирование до 240 000 тонн в год смешанных бытовых отходов», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Полученный в результате компостирования техногрунт применяется в дорожном строительстве, при рекультивации карьеров, а также в качестве изолирующего слоя на объектах размещения.

Таким образом, работа КПО «Волхонка» на полную мощность позволит обрабатывать 35% от общего объема твердых коммунальных отходов, образуемых в Санкт-Петербурге.