Дмитрий Патрушев осмотрел экопромышленный технопарк в Ленинградской области

Федеральная делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым посетила экопромышленный технопарк в Гатчине Ленинградской области — один из шести, создаваемых в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». В технопарке работу начнут три резидента. Вместе эти предприятия формируют единый цикл глубокой переработки пластика — от сортировки и вторичного сырья до готовой продукции, востребованной в промышленности и ЖКХ.

«Общий объем переработки резидентов составит порядка 33 тысяч тонн в год. Помимо этого, в лабораториях будут проводиться исследования ПЭТ-гранул на содержание ацетальдегида, долю карбоксильных групп, уровень влаги и пыли. Для трубной продукции — проверка устойчивости к деформациям, термостабильности и химической стойкости. Пленки будут тестироваться на разрыв, удлинение, электросопротивление и гигиенические показатели. То есть в парке создается полноценная система контроля качества всей продукции», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Компания «РАСЭМ» создает предприятие по переработке вторичного сырья в ПЭТ-, ПНД- и ПВД-гранулы мощностью до 15 тысяч тонн в год. Сырье компания будет получать с комплексов по переработке отходов региона, включая действующий КПО «Кингисепп» и строящийся КПО «Рахья». Производство обеспечит около 195 рабочих мест.

Компания «ЛОЭК» организует выпуск пленочной продукции на основе ПВД-гранулы мощностью до 7 тысяч тонн в год, полностью используя сырье, производимое «РАСЭМ». На предприятии планируется трудоустроить порядка 135 человек.

Компания «Город Сервис» запустит производство полимерных труб из ПНД-гранулы, также поставляемой «РАСЭМ». Объем переработки составит до 11 тысяч тонн в год, а количество рабочих мест — около 115.

В экопромышленном технопарке также заработают профильные лаборатории, которые будут проводить расширенные исследования выпускаемой продукции.