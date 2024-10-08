Дмитрий Патрушев обозначил ключевые направления для отрасли в новом нацпроекте «Экологическое благополучие»

«Состояние сферы обращения с отходами — это показатель внимательного отношения к окружающей среде и очень значимая составляющая комфорта жизни наших граждан. Для создания рациональных подходов в данном направлении с 2019 года реализуется соответствующая реформа. Весь цикл обращения с отходами теперь находится в зоне ответственности региональных операторов, сегодня это 184 компании. Ежегодно через них проходит порядка 50 миллионов тонн ТКО. Кроме того, за прошедший период построено более 250 объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. Значимым шагом стало обеспечение сортировки мусора, с 2019 года ее объемы увеличились почти в пять раз», — сказал Дмитрий Патрушев, выступая на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

Большая работа параллельно проводилась в сфере нормативного регулирования. Были законодательно установлены понятия вторичных ресурсов и вторсырья, появилось требование к их обращению. Также был утвержден новый порядок определения нормативов накопления ТКО, от которого зависит состояние инфраструктуры и расчетов тарифов.

С января этого года вступили в силу изменения в механизм расширенной ответственности производителей (РОП), которые предусматривают обязанность изготовителей упаковки утилизировать ее в полном объеме. Проводится работа по формированию реестра утилизаторов.

В 2024 году принят закон для решения проблемы с медицинскими отходами, наименее опасные категории будут направляться на переработку и утилизацию наравне с другими видами ТКО, что должно сократить объемы полигонного захоронения.

«Все это значимые результаты, за которыми действительно стоит большая работа. Однако у нас осталось еще немало сложностей, которые нам предстоит решить. К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы, есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров. Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», — указал вице-премьер.

В связи с наличием регионов, которые отстают в выполнении реформы, проблемы в субъектах разбираются в штабном режиме. «Отмечу, что будут проанализированы абсолютно все субъекты и деятельность каждого регионального оператора», — добавил Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что в 2023 году РЭО запустил Федеральную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), чья ключевая задача — обеспечить прослеживаемость ТКО на всех этапах. Для этого субъектам и операторам необходимо внести в систему полный набор данных, в том числе о местах накопления ТКО, имеющейся спецтехнике.

«Правительство держит это на контроле, выполнить эту задачу нужно до конца этого года. Таким образом, будет возможность оценивать ситуацию в режиме реального времени и принимать системные управленческие решения. Это крайне важно, учитывая задачи по дальнейшему развитию сферы обращения с отходами, которые обозначены в указе президента о национальных целях развития. В 2030 году мы должны обеспечить полную сортировку ТКО, наполовину снизить их полигонное захоронение и вовлечь во вторичный оборот не менее четверти объема», — сообщил Дмитрий Патрушев.

С учетом имеющихся мощностей для достижения обозначенных целей за шесть лет предстоит удвоить обработку отходов и на 30% снизить их вывоз на полигоны.

В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» продолжится создание соответствующей инфраструктуры. Данные мероприятия заложены в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».

«Хочу подчеркнуть, что инициатива должна исходить в первую очередь от регионов и бизнеса. Правительство со своей стороны поможет в реализации проектов. За три года благодаря инструментам поддержки только по линии РЭО профинансировано 15 проектов почти на 40 миллиардов рублей. Кроме того, субъекты заключили 65 концессионных соглашений для создания объектов обращения с ТКО с объемом инвестиций более 170 миллиардов рублей», — отметил зампредседателя правительства РФ.

Новые мощности по обработке, утилизации и захоронению должны заработать к 2027 году.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев добавил, что за 5 лет с начала реформы объем инвестиций в отрасль вырос с 50 до 300 млрд рублей.

«Пять лет реформе — это пять лет непростые. Начинали мы фактически с чистого листа. Однако за это время, как уже сказал Дмитрий Николаевич, в настоящий момент построено 254 объекта, которые фактически обеспечили нам 54% обработки и около 12% утилизации ТКО. Если брать проекты, которые были реализованы до 2019 года, то общий объем инвестиций составил тогда 50 миллиардов рублей. За время реформы объем инвестиций составил 300 миллиардов рублей, из которых фактически треть — это денежные средства, которые были доведены в рамках государственных программ», — сказал глава РЭО.

Денис Буцаев также рассказал о мерах поддержки, которые позволяют реализовывать проекты по созданию новых объектов обращения с ТКО в сложных условиях.