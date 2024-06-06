Дмитрий Патрушев и Денис Буцаев посетили КПО «Кингисепп» в Ленобласти

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов побывали 6 июня с официальным визитом на комплексе по переработке отходов «Кингисепп» в Ленинградской области. Мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на объекте составляет 300 тысяч тонн ТКО в год. Российский экологический оператор вложил в создание комплекса 3 млрд рублей.

«КПО „Кингисепп“ в Ленобласти является одним из высокотехнологичных комплексов, который станет флагманом для региона и первым таким предприятием на его территории. Комплекс представляет собой современное предприятие с отечественным оборудованием, которое позволит принимать на обработку до 300 тысяч тонн ТКО в год. Из них ежегодно будет отбираться 48 тысяч тонн вторсырья, еще 96 тысяч тонн пищевых отходов будут перерабатываться в компост. Инвестиции в объект составили около 4 млрд рублей. РЭО предоставил проекту 3 млрд рублей в рамках федеральной меры поддержки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мера поддержка, предоставленная РЭО, представляет собой финансирование за счет средств, полученных от Россельхозбанка в результате выкупа облигаций РЭО в 2023 году с субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Льготная ставка по финансированию проекта составляет около 6% годовых.

«Защита здоровья россиян – один из ключевых приоритетов для нашей страны, которую, в частности, решает национальный проект «Экология». И выстраивание современной инфраструктуры по переработке отходов является его неотъемлемой составляющей. Сегодня мы стали на шаг ближе в этом важном деле. Россия – наш общий дом, и принципиально важно, чтобы мы и наши потомки жили в чистой стране с бережным и ответственным отношением к природе. Через Фонд «Экология» мы уже несколько лет проводим мероприятия по очистке природы от антропогенного мусора, собираем средства на восстановление популяций редких видов животных, а сотрудники 64 филиалов проводят субботники и высаживают деревья. Мы продвигаем повестку осознанного отношения к экологии по всей стране», – прокомментировал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

КПО «Кингисепп» будет обрабатывать весь поток ТКО, поступающий из восьми районов Ленобласти — Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского и Соснового бора.

Комплекс расположен в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленобласти. Проект реализует региональный оператор по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».