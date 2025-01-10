Дмитрий Патрушев: эффективный мониторинг позволил обеспечить чистоту контейнерных площадок в новогодние каникулы

В праздничные дни на особом контроле Правительства, профильных ведомств и региональных властей был вопрос чистоты и своевременной уборки контейнерных площадок. Рабочая группа, созданная ППК «Российский экологический оператор» вела мониторинг качества обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В праздничные дни, когда нагрузка на систему обращения с отходами существенно возрастает, своевременному вывозу мусора важно уделять особое внимание. Тем более, что переполненные контейнерные площадки справедливо становятся частой темой обращения граждан. Российский экологический оператор создал рабочую группу для мониторинга и оперативного решения возникающих проблем. Такой формат показал высокую эффективность. Благодаря слаженной работе все поступившие жалобы были отработаны, и мы имеем наглядное подтверждение того, что контейнерные площадки содержатся в чистоте», - сказал вице-премьер Правительства Дмитрий Патрушев.

Информация от граждан обо всех случаях несвоевременного вывоза мусора отражалась в системе «РЭО Радар», а также фиксировалась в ходе мониторинга источников в СМИ и социальных сетях.

Дмитрий Патрушев отметил, что в целом обстановка была штатная. Серьезных сбоев и аварийных ситуаций не зафиксировано. Более 50% обращений были отработаны быстрее, чем за сутки. Устранение самых сложных проблем заняло не более двух суток — в регионах с тяжелыми погодными условиями. По каждому случаю решение проблемы подтверждалось фотофиксацией.

Всего с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Российской Федерации количество обращений сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 211 нарушений вывоза коммунальных отходов.

Планируется, что на межведомственном штабе по обращению с твердыми коммунальными отходами будут рассмотрены причины возникновения проблемных ситуаций, а также выработаны предложения для их дальнейшего недопущения.