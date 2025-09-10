Дмитрий Патрушев: Благодаря механизму концессий к 2028 году будут построены 37 объектов обращения с отходами

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел заседание Инцидента № 58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами». В работе приняли участие руководство профильных ведомств, отраслевых компаний, главы регионов и представители Федерального Собрания.

Дмитрий Патрушев сообщил, что в регионах продолжается строительство отраслевой инфраструктуры. Мощности, которые появятся в 2025 году, обеспечат обработку более 1,5 млн тонн отходов.

«Для исполнения поручения Президента России и перехода к экономике замкнутого цикла важно, чтобы каждый новый объект соответствовал всем современным требованиям по сортировке и экологически правильному захоронению. Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 миллиона тонн», — сказал Заместитель Председателя Правительства России.

Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента. Это позволит видеть возможные отклонения в режиме реального времени.

Заместитель Председателя Правительства России также добавил, что доказала свою эффективность работа выездных проверок объектов, такая практика на системной основе будет продолжена.

Одним из важнейших показателей эффективности реформы обращения с отходами является порядок на контейнерных площадках во дворах. По словам Дмитрия Патрушева, за восемь месяцев текущего года регионы обустроили почти пять тысяч контейнерных площадок и закупили почти 36 тысяч контейнеров.

Активно обновляется парк спецтехники. С начала 2025 года в регионах приобретено больше 600 единиц, треть из них — за счет механизма льготного лизинга. Дмитрий Патрушев поручил Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» при расширении перечня наименований техники, приобретаемой по такому механизму, исходить только из реальных запросов.

Инцидент № 58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами» создан по поручению Председателя Правительства для обеспечения проведения реформы в области обращения с отходами.

При работе в формате инцидента используется специальная система управления проектами, которая развернута на базе Координационного центра Правительства. Она позволяет оперативно координировать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.