Дизайнеров устойчивой моды начнут обучать в России

Российский экологический оператор и Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина разработали сетевую программу повышения квалификации «Устойчивый дизайн одежды и обуви».

«Устойчивое развитие стало большим трендом, и индустрия моды не исключение. Ежегодно в России образуется более 2,2 млн тонн отходов текстиля и обуви. При этом предприятий по переработке не так много, поэтому важно подходить к вопросу создания новой одежды осознанно. Уже сейчас многие дизайнеры делают апсайклинг-коллекции. Для этого специалисты Косыгинского университета и эксперты РЭО совместно разработали программу повышения квалификации „Устойчивый дизайн одежды и обуви“. В рамках программы будут готовиться кадры для экономики замкнутого цикла в области управления устойчивым развитием текстильной и обувной промышленности», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

РГУ им. А. Н. Косыгина присоединился к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла» в 2024 году. Одним из направлений деятельности Консорциума является создание образовательных программ в области устойчивых технологий и дизайна в текстильной промышленности, а также химической переработки текстильных отходов.

Программа стала первым совместным образовательным проектом, разработанным РЭО и Университетом Косыгина. Она состоит из 108 академических часов, включает теоретическое изучение принципов устойчивого дизайна и практические задания, направленные на их применение в реальных производственных процессах.

Слушатели научатся выбирать экологически чистые материалы, разрабатывать долговечные изделия и внедрять технологии, обеспечивающие прозрачность цепочек поставок и социальную ответственность производства.

«Устойчивый дизайн — это не просто использование натуральных материалов, это целая философия, которая включает в себя экологически ответственный подход на всех этапах производства и использования одежды. Важно внедрять концепции устойчивого дизайна, которые учитывают не только выбор материалов, но и методы их переработки, минимизацию отходов и продление жизненного цикла изделий», — отметил ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Старт обучения запланирован на 10 февраля 2025 года. Обучение будет проходить в дистанционном (синхронном) формате. Слушателям, успешно завершившим обучение, вручается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Для поступления на программу заполните анкету по ссылке. По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственному сотруднику университета: Федоров Марк Владимирович, заместитель директора Института открытого образования и развития компетенций (fedorov-mv@rguk.ru, +7 985 177-80-32, +7 495 911-00-07, +7 (495) 811-01-01 (доб. 1601) (доб. 1533), г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 1-й корпус, 4-й этаж, оф. 1445).