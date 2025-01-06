Десятки тысяч жертв. Трещина на дне Тихого океана вызовет мегаземлетрясение в США

Daily Mail: разлом на дне Тихого океана вызовет десятки тысяч смертей в США

В Северной Америке может произойти разрушительное землетрясение из-за разлома на дне Тихого океана. Из-за него могут погибнуть десятки тысяч человек, сообщил Daily Mail .

Ученые составили карту субдукции «Каскадия» — разлома протяженностью 965,6 километра от юга Канады до севера Калифорнии. Трещина состоит из четырех сегментов, поэтому тектонические плиты могут скользить друг под другом и создавать высокое давление.

Этот разлом способен спровоцировать землетрясение магнитудой более девяти баллов и вызвать цунами высотой 30,5 метра. Это приведет к гибели более 10 тысяч человек и нанесет ущерб на сумму более 80 миллиардов долларов только в штатах Орегон и Вашингтон.

Последнее подобное землетрясение в зоне «Каскадии» произошло в 1700 году. Интервал повторения крупных событий составил около 500 лет.

«У нас есть вероятность землетрясений и цунами, сопоставимых с крупнейшими из тех, что мы когда-либо пережили на планете», — предупредил геофизик из Вашингтонского университета Гарольд Тобин.

Это не единственная опасность, поджидающая американцев в ближайшие годы. На США движется снежный шторм, который накроет 12 штатов.