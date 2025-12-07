Деревья в Подмосковье покрылись «ледяными волосами»

Деревья во Фряновском участковом лесничестве покрылись «ледяными волосами». Это явление вызвано грибком, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Белые волоски специалисты Московского учебно-опытного лесничества нашли на ветвях в лесу под деревней Рязанцево в городском округе Щелково. В народе это редкое природное явление называется «ледяными волосами» и «морозной бородой».

«Значительные погодные аномалии создали специфические условия для возникновения хрупких ледяных нитей: высокая влажность, температура воздуха чуть ниже нуля градусов, отсутствие сильного ветра и плюс влажная гниющая древесина лиственных пород», — объяснила помощник участкового лесничего Дарья Чумакова.

Тонкие волоски появились из-за гриба рода Exidiopsis effusa. Первым это явление описал в 1918 году метеоролог Альфредом Вегенер, но его природу ученые изучили только спустя век.

В европейской части России из-за аномально теплой погоды в декабре стартовал супергрибной сезон. В леса вернулись лисички, опята, вешенки и другие виды.