Депутаты одобрили передачу функций по содержанию контейнерных площадок регоператорам

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал поддержать принятие во втором чтении разработанного при участие РЭО законопроекта о контейнерных площадках. Документ предлагает регионам новые механизмы управления инфраструктурой накопления ТКО.

Необходимость изменений вызвана тем, что зачастую муниципалитетам не хватает средств на создание нужного количества контейнерных площадок, на их качественное содержание и своевременный ремонт. Это приводит к нехватке площадок, переполнению контейнеров на существующих площадках, что препятствует качественной работе регоператоров и вызывает обоснованное недовольство граждан.

Принятие законопроекта позволит регионам и муниципалитетам передавать функции по созданию и содержанию площадок региональным операторам. Для этого регионы, муниципалитеты и региональные операторы будут заключать трехсторонние соглашения, в которых определят конкретные виды работ и предельные расходы на их финансирование.

«Предлагаемая норма — это не обязанность, а дополнительный инструмент. Возможность сохранить текущий порядок, при котором обязанность по содержанию площадок лежит на потребителях, управляющих компаниях, ТСЖ или муниципалитетах, остается. Мы даем регионам еще один механизм для содержания площадок в чистоте, ведь порядок на них — это лицо реформы обращения с отходами», — подчеркнул замглавы Минприроды России Денис Буцаев.