Денис Буцаев проверил ход строительства экопромышленного парка в Ставропольском крае

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев побывал с рабочим визитом в Ставропольском крае и проверил с главой региона Владимиром Владимировым ход строительства экопромышленного парка в Невинномысске. Объект построен на 55% и будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Экопромышленный парк в Невинномысске — технологическая инновационная площадка, которая занимается, в том числе, испытанием технологии по использованию вторичных материальных ресурсов в производстве новых видов продукции. Здесь будет производиться продукция из вторсырья. За всемерную поддержку хочется поблагодарить регион, так как все вопросы с его стороны, необходимые для реализации этого проекта, были своевременно решены», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске станут компании по переработке пластика (получаемая продукция — полимерная гранула) и стекла (получаемая продукция — сортовой стеклобой для производства новой стеклянной тары), а также производству техногрунта. Техногрунт применяется при строительстве дорог, в благоустройстве и при работах, связанных с технологическим обеспечением больших массивов. Мощность объектов резидентов составит более 210 тысяч тонн в год.

Для резидентов строится научно-технический центр, уже началось его возведение. Также ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры. Строительная готовность экопромышленного парка составляет 55%.

«Наша задача — сохранить уникальную природу Ставрополья, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому регион активно внедряет передовые технологии в сфере обращения с отходами. Запуск экопромышленного парка даст толчок вовлечению большего объема производимых в крае полезных отходов во вторичное производство. А значит меньше мусора будем отправлять на захоронение», — сказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Экопромышленный парк строится в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и станет первым в Северо-Кавказском федеральном округе. Стоимость объекта составляет более одного миллиарда рублей. Его запуск планируется в конце 2024 года.