Денис Буцаев провел рабочую встречу с главой Псковской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и глава Псковской области Михаил Ведерников обсудили ход строительства комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год.

«В Псковской области продолжается строительство комплексного объекта по обращению с отходами в Палкинском округе. Проект реализуется в формате концессионного соглашения — эффективного механизма государственно-частного партнерства. Обсудили с Михаилом Юрьевичем ход строительства. Объект находится в высокой степени готовности. Он станет основным в регионе и будет обеспечивать достижение 100% обработки ТКО», — сообщил Денис Буцаев.

На площадке продолжаются строительно-монтажные работы, закуплено основное технологическое оборудование. Региональное правительство выполнило все взятые обязательства — построена дорога к объекту и подведены внешние сети. Денис Буцаев и Михаил Ведерников также рассмотрели меры, которые помогут ускорить темпы работ и увеличить число специалистов на объекте.

«Объект непростой в реализации, но чрезвычайно важный для нашего региона. Экотехнопарк позволит нам полностью закрыть потребность в сортировке и переработке коммунальных отходов», — подчеркнул Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На создание предприятия выделена субсидия в размере 1,8 млрд рублей в виде капитального гранта. Общая стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей.