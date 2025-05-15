Денис Буцаев принял участие в первом заседании экспертного совета по устойчивому развитию МИСИС

«НИТУ МИСИС демонстрирует системный подход к устойчивому развитию. Вуз может внести существенный вклад в устойчивое развитие, а инженеры — стать ключевыми участниками процесса. Необходимы кадры и площадка для новых технологий. Сейчас в университете учатся магистранты — будущие специалисты в сфере экономики замкнутого цикла. Важно, что здесь не просто говорят об ESG, а создают конкретные инструменты: от образовательных программ до технологических решений», — сказал Денис Буцаев, который принял участие в Совете.

На заседании обсудили планы МИСИС в области устойчивого развития до 2030 года и шаги по внедрению ESG-принципов в образование, науку и управление университетом. В 2023 году здесь открылся Центр устойчивого развития, который помогает внедрять ESG во все сферы деятельности вуза.

«В Университете МИСИС разработана и реализуется ESG-стратегия, в основе которой — человекоцентричная модель управления. Наши учёные создают новые материалы и технологии для осуществления скорейшего перехода к „зелёной“ экономике, вместе с индустриальными партнёрами — ведущими отечественными компаниями — мы разрабатываем образовательные программы по подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приглашаем к диалогу и сотрудничеству всех, кто нацелен на решение актуальных задач в области устойчивого развития», — сказала ректор НИТУ МИСИС, профессор Алевтина Черникова.

Детальный план по внедрению ESG в вузе представил директор по устойчивому развитию МИСИС Александр Дегтярев. Он напомнил, что университет входит в консорциум «Экономика замкнутого цикла», созданный по инициативе Российского экологического оператора вместе с ведущими научно-исследовательскими организациями и компаниями реального сектора экономики.

Сегодня около 25% программ высшего образования в МИСИС посвящены устойчивому развитию. В 2021 году магистратура «Управление природоохранными инновациями» получила спецприз «Экоконцепт» Зеленой премии. А в 2023 году вуз совместно с РЭО запустил первую в России магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» в рамках «Приоритета-2030». Она нацелена на подготовку специалистов, способных разрабатывать и внедрять современные экологические технологии.