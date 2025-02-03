Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил экоцентр «Куприт» в Кировской области, который стал полуфиналистом конкурса «Зеленая Премия» в 2024 году.

«Экоцентры объединяют несколько важных функций — помогают внедрить раздельный сбор среди жителей, объединить на своей площадке бизнес и людей, а главное — популяризовать среди них экопривычки и принципы экономики замкнутого цикла за счет экопросветительских мероприятий. Примером такого экоцентра стал „Куприт“ из Кировской области. Это полуфиналист Зеленой Премии, который вовлек как минимум 7 200 местных жителей в экоповестку. Удивлен системным подходом к работе этой площадки. Возможность в одном месте сдать вторсырье и послушать полезные лекции — это важный шаг в повышении экологической культуры и развитии переработки отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экоцентр в Кировской области создан за счет средств внебюджетных источников регионального оператора АО «Куприт», общая стоимость работ составила 10,8 млн рублей.

В экоцентре можно сдать на переработку принесенное с собой вторсырье — для этого предусмотрен класс сортировки. Специалисты показывают, какие бывают виды фракций и дают людям возможность самостоятельно рассортировать отходы. В интерактивной зоне можно увидеть, как перерабатывается пластик, там установлен велошредер.

На эковыставке можно ознакомиться с экспозициями вторресурсов и предметами, получаемыми при использовании вторичного сырья. Также представлены альтернативные варианты неэкологичным вещам.

В экоцентре действует лекторий, в рамках которого местные жители могут научиться рациональному использованию ресурсов, узнать подробнее о сборе вторсырья и переработке, а также об экокультурном образе жизни.

В экопространстве организованы бесплатные мастер-классы, лекции, игры, занятия, экскурсии, квесты и другие интерактивные мероприятия для привлечения молодого поколения. Технические возможности экоцентра позволяют проводить дистанционные занятия со школьниками из районов Кировской области.

В 2024 году экоцентр «Куприт» попал в шорт-лист Зеленой Премии в номинации «Экологические центры» и стал полуфиналистом конкурса.