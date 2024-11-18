Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери

Официальное открытие выставки арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат» состоялось в пятницу, 15 ноября, в Твери. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с приветственным словом.

«Наша выставка ездит по России уже почти год — впервые мы масштабно запустили ее в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи под председательством Сергея Кириенко. Теперь „Зеленый квадрат“ — это передвижная выставка из 16 арт-объектов. Благодаря этому направлению нашей работы мы все больше убеждаемся, что тема экологии откликается у художников, лидеров мнений и зрителей, особенно — у молодежи. Причем по всему миру, что еще раз доказывает: экология вне политики», — сказал Денис Буцаев.

Авторами арт-объектов стали финалисты конкурса «Зеленый квадрат», который проходил в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Выставка уже побывала в Крыму, Мелитополе Запорожской области, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове.

«„Зеленый квадрат“ — это еще и международная арт-группа, в которую вошли признанные художники из Марокко, Китая и Кот-д’Ивуара. Интерес людей и творческого сообщества к теме экологии продолжает расти, а мы со своей стороны продолжим развивать культурные направления в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», — добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка проходит с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Режим работы: ежедневно, 10:00 — 21:00.

Выставка организована при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».