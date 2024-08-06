Денис Буцаев осмотрел рекультивированный полигон возле Кабардинки

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел рекультивированный полигон и провел во время рабочей поездки в регион 5 августа совещание с руководством города по приемке объекта, а также по вопросу его дальнейшего использования.

«В начале 2023 года в рамках поручения президента России началась рекультивация полигона в Кабардинке. Недавно мы анонсировали, что она уже на финальной стадии, а сегодня можем смело сказать, что рекультивация завершена. Осталось только решить вопрос по дальнейшему использованию рекультивированного полигона и осуществить посев травы и посадку деревьев», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект рекультивации предусматривал формирование тела полигона с нормативными откосами, сооружение многослойного рекультивационного экрана на поверхности отходов, чтобы осадки не попадали в свалочное тело, устройство пассивной системы дегазации (30 скважин). Каждая скважина оборудована биофильтром со сменной загрузкой.

Этот объект вблизи Кабардинки эксплуатировался с 1973 года по август 2017-го. Большая часть отходов на нем — бытовой и строительный мусор, объем — 1,66 млн тонн.

После осмотра объекта глава РЭО и вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун провели рабочее совещание. На нем обсуждались нюансы приемки объекта, а также вопросы его дальнейшего использования.