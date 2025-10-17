Денис Буцаев осмотрел ход строительства экопромышленного парка в Нижегородской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев побывал на площадке строящегося экопромышленного парка в Дзержинске. Он также провел рабочее совещание с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным на площадке ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ».

Обсуждались вопросы развития отрасли обращения с отходами регионе и ход реализации проекта по созданию экопромышленного парка.

«Создание таких экопромышленных парков — необходимый шаг для перехода к экономике замкнутого цикла. Здесь отходы становятся сырьем для новых производств, формируется устойчивая промышленная экосистема, которая одновременно решает экологические и экономические задачи. Опыт Нижегородской области может стать примером для других регионов», — отметил Денис Буцаев.

Нижегородская область входит в число шести пилотных регионов, где создаются экопромышленные парки. Экопромышленный парк создается на территории бывшего завода «Заря» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». На его площадках разместятся предприятия, использующие вторичные ресурсы в производстве.

«Сегодня перед нами стоит задача минимизировать захоронение отходов, увеличивая процент их переработки и вовлечения во вторичное использование. И экопромышленный парк будет помогать нам в этом вопросе. Он уже объединяет компании, которые заинтересованы в реализации экономики замкнутого цикла. А начало работы объекта в полную мощь позволит нам увеличить мощности переработки отходов», — сказал Глеб Никитин.

Строительство экопромышленного парка в Дзержинске выходит на финальную стадию. Завершаются работы в здании научно-технического центра и вспомогательных объектах, ведется наладка инженерных коммуникаций, благоустройство территории и прокладка внутренних дорог.

На территории парка уже размещаются резиденты, которые займутся переработкой шин, бумажной и полимерной упаковки, а также производством модификаторов для асфальтобетонной смеси, гранулированного стекла, древесно-композиционных полимерных изделий и многого другого.