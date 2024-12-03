Денис Буцаев обсудил с главой Магаданской области создание в регионе объекта по обращению с отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках рабочей встречи обсудили создание в регионе комплексного объекта по обращению с отходами мощностью 55,4 тыс тонн в год.

«Вместе с руководством Магаданской области консолидировали усилия для того, чтобы создать объект ТКО. Для региона это очень важный и нужный проект, и поскольку он финансовоемкий, то для его реализации потребовалось заключение концессии. При этом РЭО в качестве займа готов выделить на строительство до 95% от суммы необходимых инвестиций. Объект обеспечит обработку и утилизацию почти всей массы отходов, образующихся в регионе», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как отметил губернатор Сергей Носов, в данный момент разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экологическая экспертиза. Следующий этап – прохождение государственной экспертизы.

Проектная мощность сортировки на объекте составит 55,4 тыс тонн в год, утилизации - 22,5 тыс тонн в год. Плановый год ввода в эксплуатацию – 2027.