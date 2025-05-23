Денис Буцаев обозначил необходимость разработки региональных программ по переходу к циклической экономике

Регионы должны будут подготовить отраслевые программы по вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот до конца 2025 года. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании комиссии Государственного Совета РФ.

Заседание по направлению «Экологическое благополучие» прошло в рамках Невского международного экономического конгресса (НМЭК). Тема доклада Буцаева — «Региональные программы по переходу к экономике замкнутого цикла в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“».

«Для достижения более эффективных результатов необходимо проводить системную работу на региональном уровне по переходу к экономике замкнутого цикла. В федеральном проекте предусмотрены разработка и утверждение во всех субъектах РФ соответствующих программ. Они будут отражать региональную политику по вовлечению вторичных ресурсов и сырья в хозяйственный оборот. Цели и показатели этих региональных программ должны быть синхронизированы с отраслевыми программами, утвержденными Правительством РФ в 2022 году. Субъектам предстоит провести значительную работу с органами исполнительной власти, местного самоуправления и представителями бизнеса. Разработать региональные программы необходимо до конца 2025 года», — сообщил Денис Буцаев.

Региональная программа должна представлять собой комплекс различных мероприятий, направленных на реализацию поставленной Указом Президента задачи по переходу к экономике замкнутого цикла.

Разработка региональных программ подразумевает проведение комплексного анализа сферы обращения со вторичными ресурсами и анализ сферы материального производства для формирования планов по объемам производства продукции с использованием вторсырья.

Также регионы должны будут выявить существующие барьеры для вовлечения вторичных ресурсов и сырья, сформировать план мероприятий по их устранению.

Российский экологический оператор и Минприроды России подготовили методические рекомендации по разработке региональных программ и доведут их до всех субъектов РФ в ближайшее время.

Также в течение июня — сентября для субъектов Российской Федерации будут проведены семинары, направленные на ускорение разработки региональных программ.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».