Денис Буцаев назвал регионы с датчиками в сфере ТКО

Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край стали пилотными регионами, где применяются датчики для прослеживаемости за отходами. О пилотных проектах по цифровизации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на форуме «Умный город». Пленарное заседание «Умный город — Строим вместе» состоялось 14 июня в Перми.

«Я считаю, что умный город, в первую очередь, это город, который следит за тем, какое количество антропогенного воздействия он осуществляет на окружающую среду. И, конечно, очень важна цифровизация, потому что это практически единственный инструмент, который позволяет отследить антропогенку. Начиная с датчиков чистоты атмосферного воздуха и воды, датчиков в домах, которые следят за энергопотреблением, и заканчивая датчиками, которые мы устанавливаем для отходов», — отметил в своем выступлении глава РЭО.

Благодаря цифровым решениям удается определить, сколько и где образовывается отходов, какие они по морфологии. Такие технологические решения уже пилотируются в нескольких субъектах страны. Например, в Нижнем Новгороде и Казани датчики, установленные на баки, могут показать, насколько они заполнены и что в них лежит. Заполненность бака определяет, когда его целесообразно вывозить. Как следствие, это влияет не только на экономику, но и на антропогенное воздействие.

«Второе — это датчики загрузки, которые мы устанавливаем на мусоровозы. Пермь была одним из первых регионов, где мы запустили отслеживание всех мусоровозов. В настоящее время 22 тысячи машин, находящихся по линии вывоза отходов, все оцифрованные. Мы видим их движение — где мусоровоз остановился, является ли эта остановка регламентной. Если не регламентной, и она длится больше определенного времени, то это является красным сигналом для оператора с целью проверки причины остановки. Вполне возможно, что это для совершения каких-либо нелегитимных действий», — сказал Денис Буцаев.

Вся информация накладывается на территориальные схемы обращения с отходами, из которых видно, ездит ли мусоровоз по правильным точкам. Датчики позволяют видеть загрузку мусоровоза и эффективность его использования. На объектах инфраструктуры датчики позволяют видеть, какие отходы привезли, сколько отсортировали, сколько полезных фракций, куда их направили, что из них можно получить.

Буцаев также рассказал об оцифровке мест захоронения хвостов, состоящих из неперерабатываемых видов отходов.

«Пермь также была одним из первых регионов, а их сейчас уже около 70, где мы оцифровали все полигоны. Оцифровка полигона — это когда, при помощи беспилотных средств облетели полигон, построили трехмерную модель, наложили ее на существующие карты, которые показывают правомерность нахождения этого объекта и корректности его эксплуатации», — добавил глава РЭО.

По его мнению, умный город должен потреблять максимальное количество вторичных ресурсов, которые, в том числе, получают из ТКО и которые вовлекаются во вторичный оборот.

«Когда мы говорили относительно того, что можно сделать в промышленности, мы с коллегами из Минпрома внедряем цифровые решения, при которых так называемая маркировка продукта будет говорить, какое количество вторсырья использовалось в продукте для его производства. А это, в свою очередь, будет позволять нам установить экологические дифференцированные требования по экосбору. То есть чем более экологичен ваш продукт, тем меньше экологического сбора вы платите, тем более прост этот товар для дальнейшей переработки», — сказал Денис Буцаев.

V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» проходит в Перми 13 -15 июня 2024 года.