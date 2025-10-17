Денис Буцаев назвал ключевые элементы устойчивого развития отрасли обращения с отходами

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев выступил на пленарной сессии форума устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ». Он назвал ключевые элементы устойчивого развития отрасли обращения с отходами, а также рассказал о роли отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в рейтинге ЭКГ*.

«Тема с отходами в рейтинге ЭКГ действительно может занять достаточно интересную позицию. С какой точки зрения? Отход — это не то, с чем мы должны бороться, как с проблемой загрязнения окружающей среды. Отход — это сырье, причем в некоторых случаях достаточно ценное, которое может быть использовано наравне с оригинальным сырьем очень эффективно, — отметил Денис Буцаев. — С ТКО мы как граждане сталкиваемся ежедневно. Здесь система уже полноценно настроена. Мы видим все твердые коммунальные отходы на территории нашей страны, которые образовываются, начиная с контейнерной площадки и заканчивая полигонным захоронением, сколько из этих отходов ушло на захоронение, а сколько ушло на переработку. А еще через год увидим, с какой эффективностью совершается переработка, то есть увидим, что мы из отходов получили в виде вторсырья и в каком количестве».

По словам Буцаева, в России образуется 48 миллионов тонн ТКО, всего отходов, формируемых в стране, около 9 миллиардов тонн. К ним относятся отходы промышленности и строительства. Замглавы Минприроды России подчеркнул, что без автоматизации и информатизации учесть указанные виды отходов невозможно.

«Со многими отходами обстоит дело именно так, как и с ТКО, например, по стройке. Их надо уметь мерить, считать у отходообразователей, видеть маршруты их перевозки, утилизации и возврата в экономический оборот», — добавил он.

Пленарная сессия «Экономическая эффективность и социальная справедливость: вклад бизнеса в развитие страны» состоялась 17 октября в Нижнем Новгороде. На ней обсудили концепцию и стратегическую роль ЭКГ-рейтинга.

*ЭКГ — комплексная оценка деловой репутации бизнеса, основанная на трех критериях: экология, кадры, государство.