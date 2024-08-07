Денис Буцаев назвал эффект от использования туристического налога

Использование туристического налога для вывоза мусора поможет компенсировать ущерб, наносимый путешественниками, считает генеральный директор Российского экологического оператор Денис Буцаев.



Ранее Владимир Путин дал поручение Правительству РФ до 1 ноября представить предложения по использованию туристического налога для финансирования инфраструктуры вывоза мусора, который остается от путешественников и отдыхающих.



«У развития туризма по природным уголкам России, к сожалению, две стороны медали. Перенести оплату за вывоз отходов на заповедных территориях с жителей на туристов и направлять часть денег курортного сбора на расходы региональных операторов на особо охраняемых природных территориях и на создание там объектов по переработке отходов необходимо, так как подобная инициатива поможет компенсировать «тёмную» сторону медали — ущерб, наносимый туристическим потоком», — сказал Денис Буцаев.

По данным Российского союза туриндустрии, внутренний турпоток в России по итогам 2023 г. вырос на 20% и составил свыше 78 млн поездок. Лидером по приему туристов, как и прежде, остается Краснодарский край. За ним — Республика Алтай, Дагестан, территории Байкала и Камчатского края. А в этом году прогнозируется увеличение еще на 12%, что повлечет за собой и рост количества отходов. Таким образом, вопрос обслуживания региональными операторами туристических зон становится еще более острым. Увеличение транспортных расходов региональных операторов в высокий туристический сезон не должно ложиться на постоянно проживающих граждан этих регионов.



«Также средства могут использоваться и для реализации инфраструктурных проектов. Очевидно, что в подобных туристических регионах должны быть и объекты с увеличенной мощностью по переработке отходов, возникающих от туристов», — подытожил Денис Буцаев.