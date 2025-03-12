Денис Буцаев и Владислав Ховалыг обсудили проект мусоротировочного комплекса за 3,1 млрд рублей в Республике Тыва

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили детали проекта по созданию мусоросортировочного комплекса мощностью 70 тысяч тонн стоимостью 3,1 млрд рублей в районе пгт Каа-Хем.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обсудили детали проекта по созданию мусоросортировочного комплекса мощностью 70 тысяч тонн стоимостью 3,1 млрд рублей в районе пгт Каа-Хем.

«В Тыве будет создан комплекс, который позволит региону достичь показателей нацпроекта по обработке, утилизации и снижению захоронения отходов. Сейчас проект находится на этапе согласований, проектно-сметная документация вскоре должна пройти Главгосэкспертизу. Стоимость проекта оценивается в 3,1 млрд рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденного заключением Главгосэкспертизы», — сообщил Денис Буцаев.

ПСД загружена для прохождения экологической государственной экспертизы, в настоящее время ведется работа по устранению замечаний. Заключение ГГЭ ожидается до 3 апреля 2025 года.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Министерством лесного хозяйства и природопользования Тувы и профильной компанией «Вторэкопром».

«При поддержке Российского экологического оператора мы работаем над проектом создания мусоросортировочного комплекса с полигоном в Туве. Это очень важный объект для республики и выход на совершенно новый уровень в вопросах обеспечения экологического благополучия. Проектно-сметная документация сейчас находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Замечания оперативно устраняются. Ожидаем окончательного результата в течение ближайшего месяца», — отметил Владислав Ховалыг.

Мощность обработки на объекте составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год.