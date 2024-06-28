Денис Буцаев и Владимир Уйба обсудили создание инфраструктуры ТКО в Коми

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил 26 июня с рабочим визитом Республику Коми и обсудил с главой региона Владимиром Уйбой развитие инфраструктуры обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными.

«По указу Президента национальной целью является фактически кратное снижение объема захоронения, а остальное будет поступать на переработку. И только такой способ может спасти нас от мусорного коллапса. В противном случае с существующим объемом образования, особенно, это касается упаковки, нет другого шанса перейти на экономику замкнутого цикла, кроме как направлять максимальное количество ресурсов на переработку. В Коми мы активно взаимодействовали с командой региона в рамках подготовки к реализации проектов, хочу отдельно отметить профессионализм этих людей. Пришло время переходить к практической реализации достигнутых договоренностей», — сказал в ходе рабочей встречи Денис Буцаев.

В схему вошли девять объектов, три из них крупные общей стоимостью более 6 млрд рублей — рядом со столицей региона, в Ухте и Воркуте и шесть объектов малой мощности, которые могут быть трансформированы в мусороперегрузочные станции, что позволит оптимизировать транспортные расходы.

На встрече гендиректор РЭО и глава Коми договорились приступить к проектированию основных объектов уже этим летом. Кроме того, обсудили рекультивацию полигонов, проекты по обращению с иными видами отходов. Со стороны РЭО было подтверждена возможность финансирования всех перспективных инвестпроектов Республики со стороны РЭО на льготных условиях.

В ходе визита Денис Буцаев посетил предприятия «Сыктывкар Тиссью Груп» (макулатура), «Комитекс» (ПЭТ-тара), «ПВС» (макулатура, ПЭТ), на которых изготавливается продукция с применением вторичного сырья, в том числе полученного от населения в ходе раздельного сбора отходов.