Денис Буцаев и Вячеслав Федорищев обсудили создание объектов ТКО в Самарской области

Три объекта сортировки отходов общей мощностью 175 тысяч тонн в год построят в Самарской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили 25 ноября развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и детали инвестпроектов.

«В Самарской области строятся объекты обращения с ТКО, которые позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“. Три из них — Большечерниговский, Кинель-Черкасский и Хворостянский — реализуются на основе ранее заключенных концессионных соглашений. На прошедшей встрече обсудили детали этих, а также иных будущих проектов в сфере ТКО. Все они получат финансирование от РЭО через льготный заем», — сообщил Денис Буцаев.

В районе Большечерниговский появится многофункциональный комплекс обращения с отходами мощностью по обработке — 30 тысяч тонн в год. Уже в первом квартале 2025 года планируется выпуск облигаций РЭО для финансирования данного объекта. Строительство также может начаться в первом квартале следующего года.

Совокупная мощность объектов Большечерниговский, Хворостянский, Кинель-Черкасский составит 175 тысяч тонн обработки. Стоимость проектов оценивается в 5,174 млрд рублей, объем займа РЭО — в 3 млрд рублей.

На встрече также обсуждалась оптимизация территориальной схемы при поддержке РЭО.

«Выработать новую территориальную схему обращения с отходами — одна из ключевых задач. В текущей схеме завышено количество мусора. За 5 лет прежним регоператором не была выстроена правильная логистика, хотя именно логистика определяет качество, правильность расчета, в том числе тарифа. Вместе с федеральными коллегами сейчас анализируем и дорабатываем территориальную схему. Концептуальные решения, которые мы приняли ранее, мы должны довести до конца», — отметил Вячеслав Федорищев.