Денис Буцаев и Валентин Коновалов обсудили ход реализации реформы обращения с ТКО в Хакасии

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили детали проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса с объектом размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В Хакасии реализуется проект по созданию мусороперерабатывающего комплекса, который позволит региону достичь показателей нацпроекта по обработке 100% ТКО и снижению захоронения отходов. Обсудили детали обновленной дорожной карты. В ближайшее время планируется начать проектирование объекта. Отдельно хочу отметить активную подготовительную работу со стороны региона», — сообщил Денис Буцаев.

Согласно дорожной карте, которую в новой редакции утвердили в феврале 2025 года, проектирование завершится в декабре этого года.

Земельный участок для строительства объекта уже подобран. Комплекс будет построен на территории муниципального образования город Черногорск.

Мощность сортировки на объекте составит 155 тысяч тонн в год, утилизации — 54 тысячи тонн.