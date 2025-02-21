Денис Буцаев и Валентин Коновалов обсудили ход реализации реформы обращения с ТКО в Хакасии
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили детали проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса с объектом размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).
«В Хакасии реализуется проект по созданию мусороперерабатывающего комплекса, который позволит региону достичь показателей нацпроекта по обработке 100% ТКО и снижению захоронения отходов. Обсудили детали обновленной дорожной карты. В ближайшее время планируется начать проектирование объекта. Отдельно хочу отметить активную подготовительную работу со стороны региона», — сообщил Денис Буцаев.
Согласно дорожной карте, которую в новой редакции утвердили в феврале 2025 года, проектирование завершится в декабре этого года.
Земельный участок для строительства объекта уже подобран. Комплекс будет построен на территории муниципального образования город Черногорск.
Мощность сортировки на объекте составит 155 тысяч тонн в год, утилизации — 54 тысячи тонн.