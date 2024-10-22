Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили развитие инфраструктуры ТКО в Республике Дагестан

«С 2021 года Дагестан проводит работу по организации современной системы обращения с ТКО, соответствующей всем требованиям действующего законодательства. Территориальной схемой обращения с отходами республики предусмотрено строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, все создаваемые объекты включают также объекты утилизации. Общая мощность создаваемых объектов составляет по обработке — 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Это самый большой объем мощностей, единомоментно создаваемый в рамках одного региона в России», — отметил Денис Буцаев.

Правительство Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор» заключили три концессионных соглашения о создании шесть объектов в 2022 году.

Регион стал одним из первых, кто получил субсидию из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах в рамках Правил № 1222 от Минприроды России. Общий объем предоставленной субсидии составил 8,4 миллиарда рублей. Это позволило приступить к созданию объектов в кратчайшие сроки после выхода из государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал проект общественным, востребованным и стратегически важным для Дагестана.

«На 2019 год в Дагестане имелось только два полигона. Они могли принять только 400 тонн мусора из одного миллиона, который ежегодно образовывался. Остальной мусор мы видели в разных локациях горного Дагестана. Для разрешения этой ситуации нужно было стратегическое решение. Мы создали республиканскую компанию, финансовая работа сопровождается федеральным казначейством», — указал Сергей Меликов.

По его словам, реализация мероприятий по созданию инфраструктуры для обращения с отходами на территории Республики стала возможна только благодаря поддержке со стороны правительства Российской Федерации, методической помощи Минприроды России, технической помощи и сопровождению со стороны РЭО.

На строительных площадках ведутся строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию объекта размещения в Карабудахкентском районе запланирован на 2024 год, ввод в эксплуатацию трех объектов сортировки и двух объектов размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах запланирован в 2025 году.