Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили строительство экотехнопарков в Крыму

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев провел 12 июня рабочее совещание с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и осмотрел строящиеся экотехнопарки в Сакском и Белогорском районах.

«В Республике Крым строятся три современных комплекса по обращению с отходами. Два из них уже вышли на высокую степень готовности. Они находятся в Белогорском и Сакском районах. В ходе рабочего визита проинспектировал эти объекты, а также Тургеневский карьер — полигон под Саками. Скоро регион сможет начать эксплуатацию этих объектов. Комплексы станут основой новой системы обращения с ТКО в Крыму. Эти КПО позволят обрабатывать 700 тысяч тонн и перерабатывать 575 тысяч тонн отходов ежегодно, что значительно опередит целевые показатели федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», — сообщил Денис Буцаев.

Мощность обработки в «Экотехнопарке Сакского района» составит 200 тысяч тонн в год, утилизации — 170 тысяч тонн. «Экотехнопарк Белогорского района» сможет обрабатывать 500 тысяч тонн, утилизировать — 405 тысяч тонн.

Третий объект «Экотехнопарк в Ленинском районе» будет построен с мощностью обработки 160 тысяч тонн в год и утилизации — 136 тысяч тонн.