Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход строительства экотехнопарков в Крыму | 360°

Экология 26 апреля 2024, 13:37 Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход строительства экотехнопарков в Крыму

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Делегация Российского экологического оператора во главе с Денисом Буцаевым посетила объекты обращения с отходами в Крыму. Ввод предприятий в Белогорском и Сакском районах в конце 2024 года позволит Республике создать 500 рабочих мест.

«С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудили с ход строительства экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. На обоих объектах сейчас приступаем к монтажу оборудования. Строительство объектов планируется завершить в третьем квартале и ввести в эксплуатацию до конца осени этого года. Объекты в Белогорском и Сакском районах будут обрабатывать ежегодно 700 тысяч тонн ТКО, на них будет создано более 500 рабочих мест. А с вводом в 2025 году объекта в Ленинском районе Республика Крым выполнит цели Национального проекта «Экология» в части обеспечения 100%-ой обработки и снижения захоронения ТКО до менее 50% на пять лет раньше срока, установленного Указом Президента Российской Федерации N 474», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в Белогорском районе в ближайшее время увеличат количество людей и техники.

«Совместно с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Петровичем Буцаевым ознакомился с ходом строительства экотехнопарка в Белогорском районе. Власти республики окажут полное содействие для оперативного решения любых возникающих вопросов. В ходе встречи с Денисом Петровичем обсудили вопросы строительства в республике других комплексов по обращению с ТКО. Создание современных предприятий по комплексной переработке и утилизации твердых коммунальных отходов на территории республики осуществляется по поручению Президента. Уверен, что чистота и экологическая безопасность сделают Крым еще более комфортным для жителей и привлекательным для туристов регионом.», — заявил Сергей Аксенов.

Глава Республики выразил уверенность, что чистота и экологическая безопасность сделают Крым еще более комфортным для жителей и привлекательным для туристов регионом.