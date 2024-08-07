Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход создания экотехнопарков в Республике Крым

Делегация Российского экологического оператора во главе с Денисом Буцаевым осмотрела ход строительства объектов обращения с отходами в Крыму: экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год и экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год.

«С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудили ход строительства экотехнопарков в регионе. Объекты в Белогорском и Сакском районах будут обрабатывать ежегодно суммарно 700 тысяч тонн ТКО, на них будет создано более 500 рабочих мест», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, на сегодняшний день есть некоторое отставание от графика строительства объектов, однако оно прогнозируемое.

«В ходе встречи с Денисом Петровичем Буцаевым обсудили ход строительства трех комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. В экотехнопарках планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах. Денис Петрович вместе с Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Михайловичем Гоцанюком выезжал на места, лично оценил ход работ», — заявил Сергей Аксенов.

Глава Республики выразил благодарность Денису Буцаеву за поддержку реализации подобных крупных проектов, которые направлены на улучшение экологической ситуации в Крыму.