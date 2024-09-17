Денис Буцаев и Игорь Артамонов обсудили развитие инфраструктуры в Липецкой области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели 13 сентября рабочую встречу и обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

«В Липецкой области полным ходом идет строительство мусоросортировочного комплекса (МСК). РЭО вложил в проект 3,517 млрд рублей через предоставление инвестору льготного займа за счет средств облигационного выпуска. Создание объекта в Липецком районе позволит региону практически полностью обеспечить достижение показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения. Его стоимость составляет 3,702 млрд рублей.

«Считаем крайне важным переходить на самые современные способы обращения с твердыми бытовыми отходами. Благодаря Указу Президента, который мы исполняем, эта возможность появилась, и она крайне своевременна. Новое предприятие обеспечит полную сортировку мусора. Позволит отойти от практики стопроцентного захоронения, направлять еще больше сырья на вторичную переработку. Все это — для разумного подхода к использованию ресурсов, для того, чтобы позаботиться о нашей природе», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

МСК будет включать в себя современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), объект обработки мощностью 200 тысяч тонн и участок компостирования на 70 тысяч тонн.