Денис Буцаев и Евгений Первышов обсудили создание инфраструктуры ТКО в Тамбовской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов обсудили проблемы региона в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО), а также пути их решения. В частности в области планируется построить крупный комплексный объект с сортировкой и утилизацией отходов, а также высокотехнологичным захоронением «хвостов».

«В Тамбовской области существует риск, что в 2025 году все действующие полигоны будут переполнены и отходы будет некуда захоранивать. Чтобы этого избежать, в регионе запланировано строительство комплексного объекта „Центральный“ мощностью обработки — 260 тысяч тонн в год, утилизации — 121,6 тысячи, размещения — 207,4 тысячи. Рассчитываем, что объект будет создан уже в следующем году. Отмечу, что регион и концессионер ведут достаточно усиленную работу по созданию объекта. В подготовке к заключению концессионного соглашения активно участвовал РЭО. Создание этого объекта позволит региону полностью выполнить показатели Нацпроекта уже в 2026 году», — сообщил глава РЭО.

Объект «Центральный» будет включать в себя завод по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и высокотехнологичный полигон захоронения отходов. Уже получено разрешение на строительство первой очереди.

«Вопрос своевременного вывоза и утилизации отходов — один из наиболее актуальных для жителей Тамбовской области. Мы уже провели большую работу в этой части, но для устранения проблемы нужны системные решения. Это касается в т. ч. контроля и учёта в этой сфере, а также, безусловно, увеличения качества сортировки и глубины переработки мусора. Будем активно использовать опыт РЭО», — отметил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Объем инвестиций в проект «Центральный» составляет 4,7 млрд рублей. Планируется финансирование через льготный заем РЭО.