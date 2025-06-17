Денис Буцаев и Евгений Пергун обсудили ход создания инфраструктуры ТКО в Краснодарском крае

Совещание, посвященное вопросам создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), состоялось в Краснодарском крае. В нем приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

«Обсудили с руководством региона, представителями федеральных органов исполнительной власти, ППК РЭО и руководителями муниципалитетов Краснодарского края вопрос реализации дорожных карт по созданию и реконструкции объектов ТКО и детали инвестиционных проектов, в частности начало реконструкции полигона ТКО в Новороссийске. На объекте, принадлежащем ООО „Терра-Н“, до конца года должен быть введен в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год, а также модернизирован сортировочный комплекс», — сообщил Денис Буцаев.

В регионе планируется создание и реконструкция 10 комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 2,5 млн тонн в год. Это позволит обеспечить в Краснодарском крае полное выполнение требований Указа Президента № 309. На совещании был детально обсужден ход реализации всех перспективных проектов.

«За 2025 год регион провел большую работу в сфере обращения с ТКО. В завершающей стадии находится реконструкция второй очереди Белореченского полигона, провели необходимую историко-культурную экспертизу по пяти комплексам переработки в крае: Абинский, Копанской, Анапа, Двубратский и Староминский. В регионе проходят общественные обсуждения по вопросам, связанным с размещением комплексов. Также утвердили инвестиционные программы для концессионеров. Средства на электроснабжение по концессионным соглашениям заложены в краевой бюджет. Успешно проводятся множество других мероприятий в сфере обращения с ТКО», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Участники совещания также обсудили начало работы нового регионального оператора ООО «Южный региональный оператор» в Новороссийской и Староминской зонах деятельности. Компания уже закупила 4 000 контейнеров и 22 новых мусоровоза. В течение июня в регион поступит еще 40 мусоровозов для замены устаревшего парка подвижной техники. Представители органов муниципальной власти отметили снижение числа жалоб граждан на качество работы регионального оператора, а также конструктивное взаимодействие с компанией.