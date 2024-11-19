Денис Буцаев и Андрей Турчак обсудили ход реализации реформы в Республике Алтай

«В республике реализуется проект на основе концессионного соглашения по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для оптимизации тарифных последствий для населения Алтая приняли решение переконфигурировать состав объекта, обеспечив реконструкцию ранее созданного в Республике объекта обработки ТКО и предусмотрев создание современных объектов утилизации и захоронения ТКО. Маломощные объекты обработки ТКО, которые ранее планировалось создать в регионе, заменим на мусороперегрузочные станции. Стоимость всего проекта оценивается в сумму около 1,5 миллиарда рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО и руководитель Республики Алтай определили, что проектно-сметная документация на объект концессионного соглашения будет создана не позднее июня 2025 года, и уже в третьем квартале следующего года РЭО сможет представить льготное финансирование для реализации проекта.

«На встрече обсудили проект создания комплекса по переработке отходов „Майминский“. Изначально планировалось тратить огромные деньги на новый мусороперерабатывающий комплекс недалеко от старого. От этого проекта мы отказались. На основе концессионного соглашения проведем реконструкцию существующего комплекса в Майме. Обновим оборудование, значительно увеличим мощность переработки. Отдельно предусмотрим современные объекты утилизации и захоронения отходов. При строгом соблюдении всех требований природоохранного законодательства», — добавил Андрей Турчак.

На встрече обсуждался вопрос обеспечения бесперебойной работы региональных операторов в регионе и необходимость принятия решений о создании и оснащении контейнерных площадок, а также приобретении современной подвижной техники.