Денис Буцаев и Алексей Смирнов обсудили планы развития отрасли обращения с ТКО в Курской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов обсудили проекты по созданию новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«На территории Курской области планируется создание мусоросортировочного комплекса для нужд Курска и прилегающих муниципальных образований. Мощность объекта составит 150 тысяч тонн в год. Проект реализуется на основе концессии. Благодарим регион за конструктивный диалог», — сказал Денис Буцаев.

В мае 2024 года Правительство Курской области утвердило дорожную карту мероприятий до начала строительства. Получение положительного заключения Госэкспертизы планируется в июле 2024 года.

«У нас амбициозные задачи в сфере эко-политики. В планах возведение еще одного комплексного объекта по обработке, утилизации и захоронению ТКО, создание которого позволит полностью выполнить показатели, установленные Указом Президента N 309. Учитывая сложную экономическую обстановку, попросил Дениса Петровича рассмотреть возможность выделения льготного финансирования», — отметил Алексей Смирнов.

«На встрече обсудили инвестиционные, в том числе концессионные, проекты в отношении объектов по обращению с ТКО, условия финансирования проектов и создание иных перспективных объектов на территории Курской области», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Создание объектов позволит региону выполнить показатели национального проекта «Экология».