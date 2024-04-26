Денис Буцаев и Алексей Богодистов обсудили ход работ по рекультивации полигона «Кабардинка» в Геленджике | 360°

Экология 26 апреля 2024, 13:00 Денис Буцаев и Алексей Богодистов обсудили ход работ по рекультивации полигона «Кабардинка» в Геленджике

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Делегация Российского экологического оператора во главе с Денисом Буцаевым посетила полигон ТКО «Кабардинка» в Краснодарском крае и проконтролировала ход работ по его рекультивации.

«Провели рабочую встречу в Краснодарском крае. Первая точка посещения — полигон ТКО «Кабардинка». С главой муниципального образования города-курорта Геленджика Алексеем Богодистовым оценили ход работ по рекультивации полигона», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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В ходе встречи также прошло обсуждение дальнейшего создания рекреационной зоны на данном участке после завершения рекультивации.

«Для Геленджика стратегически важно завершение рекультивации мусорного полигона. Благодарю федеральный центр за поддержку в реализации масштабного проекта», — сказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

После окончания работ по рекультивации уже согласованы границы проектирования благоустройства в рамках границ объекта, сформировано и передано заказчику техническое задание на проектирование. В данный момент ведется подготовка пакета конкурсной документации для проведения торгов.