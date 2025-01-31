Денис Буцаев и Александр Соколов обсудили реализацию реформы обращения с ТКО в Кировской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Кировской области Александр Соколов провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и статус реализации инвестиционных проектов. Глава РЭО также осмотрел во время рабочего визита рекультивированный полигон в Костино и ход строительства КПО «Центральный».

«В Кировской области появится комплексный объект обращения с ТКО „Центральный“ мощностью 200 тысяч тонн в год. Также в поселке Костино завершилась рекультивация крупнейшего в регионе полигона, созданного более 50 лет назад. Были установлены скважины для обезвреживания газа и устройства для очистки фильтрата. Регион проделал большую работу, направленную на достижение показателей нацпроекта по снижению захоронения отходов, увеличению объемов обработки ТКО до 100% и вовлечению отходов в качестве вторсырья в оборот», — отметил Денис Буцаев.

Полигон ТКО «Костино» появился в 1972 году. В феврале 2023 года началась его масштабная рекультивация. В декабре 2024 года работы были завершены. Два тела полигона объединили в одно, установили сверху противофильтрационный экран от стоков, по окраинам сделали противофильтрационную завесу. Также на полигоне установили систему дегазации, оборудование для сбора и очистки фильтрата и ливневых вод. После рекультивации выбросы с полигона сократятся в 10 раз.

КПО «Центральный» строится в Слободском районе, от администрации получено разрешение на строительство. Мощность объекта сортировки на комплексе составит 200 тысяч тонн в год, утилизации (участок компостирования) — 60 тысяч тонн. Проектная документация на объект разработана. На строительной площадке выполнена вертикальная планировка, залит фундамент производственного корпуса, ведется заливка административно-бытового комплекса. Ввод КПО планируется в июне 2026 года.

Помимо комплексного объекта, региону предстоит создать до 2030 года еще 8 объектов — мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции.

Губернатор Александр Соколов подчеркнул, что сотрудничество с РЭО интересно и выгодно для региона. Он также отметил, что за последние два года, согласно социологическим опросам, тема обращения с ТКО в регионе теряет свою остроту. В Кировской области не только создаются новые объекты и ликвидируются свалки, но еще и появляются новые контейнерные площадки, налажена логистика вывоза ТКО.