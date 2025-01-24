Денис Буцаев и Александр Дрозденко обсудили реализацию реформы обращения с ТКО в Ленобласти

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе рабочего визита в Ленинградскую область обсудил с губернатором Александром Дрозденко развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, а также детали инвестиционных проектов.

«В Ленобласти реализуются инвестиционные проекты, направленные на создание инфраструктуры ТКО. Новые объекты позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экологическое благополучие“, снизить объемы захоронения отходов, увеличить обработку ТКО, а также начать вовлекать вторсырье в хозяйственный оборот, согласно принципам экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Среди перспективных объектов, которые появятся на территории Ленобласти, значится комплекс в городском поселении Рахьинское. Мощность объекта обработки составит 300 тысяч тонн, объекта утилизации — 134 тысячи тонн, размещения — 120,5 тысячи тонн в год.

В ходе рабочего визита глава РЭО также посетил площадку строительства экопромышленного парка, который реализуется в регионе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Строительно-монтажные работы на площадке экопромышленного парка завершаются. В текущем году к строительству объектов приступят 3 резидента парка.