Денис Буцаев: экономика замкнутого цикла нуждается в 100 тысячах специалистов

Около 100 тысяч специалистов требуется для работы в экономике замкнутого цикла до 2030 года, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своем выступлении на профильной сессии РЭО «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность» Денис Буцаев также рассказал о принципах экономики замкнутого цикла и расширенной ответственности производителей (РОП).

«У нас наблюдается большая нехватка кадров практически во всех технологических отраслях. Не исключением является и циркулярная экономика. Мы оцениваем, что только до 2030 года потребность в специалистах, непосредственно занятых циркулярной экономикой, составит около 100 тысяч человек. Причем это специалисты самых разных направлений: экономисты, финансисты, юристы. И, естественно, люди, которые знают, что такое технологии», — сообщил Денис Буцаев.

Для подготовки кадров в 2021 году РЭО создал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла («Консорциум „Экономика замкнутого цикла“ ). В него вошли около 40 вузов страны, начиная от ведущих столичных и заканчивая техническими профучилищами, которые готовят специалистов по модульным программам РЭО.

«Разработчиками модульных программ выступили наиболее компетентные вузы страны по своим направлениям. Например, МИСИС — по материаловедению, Плехановка — по экономике и ESG-концепциям, Бауманка — по экономике и внедрению новых финансовых моделей», — добавил Денис Буцаев.

Глава РЭО рассказал о грядущем сырьевом переделе в рамках построения циркулярной экономики. В ближайшее время основа экономики в виде оригинальных видов сырья, которые использовались на протяжении нескольких столетий, должна смениться новыми видами сырья. Это потребует существенных изменений практически всей промышленной цепочки, а именно новых технологий производства продуктов или продукции, других финансовых форм участия, изменения потребительской модели.

Необходимо экономически предусмотреть дополнительные элементы субсидирования стоимости вторсырья, чтобы она существенно не отличалась от стоимости оригинального сырья.

«И здесь возникает, в первую очередь, задача построения дополнительного источника финансирования сырьевого передела. Таким источником финансирования у нас может быть расширенная ответственность производителей. О ней много говорили в привязке к ТКО (твердые коммунальные отходы). Но она более значима, на самом деле, для циркулярной экономики», — сказал Денис Буцаев.

По его словам, при построении заводов в пределах 5−7 лет основные инвестиции, пришедшие из экосбора, уже будут совершены. В дальнейшем экосбор должен служить так называемым фондом, пополняемым на регулярной основе. Он должен компенсировать операционные издержки циркулярной экономики, которая позволит держать вторсырье в ценовых параметрах, позволяющих конкурировать с оригинальным сырьем.

В сессии также приняли участие заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, торговый представитель Королевства Таиланд Нарумон Пиньосинват, глава муниципального собрания Корле Клотти Самуэль Джеймс Нии Аджей Тавиа, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев и депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.