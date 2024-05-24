Денис Буцаев: Башкирия стала первым в ПФО регионом по объему инвестиций в концессионные проекты

Республика Башкортостан стала первым субъектом в Приволжском федеральном округе, в котором реализуются проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессионных соглашений с объемом инвестиций в размере более 12 млрд рублей. Об этом 25 мая сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на пленарном заседании Всероссийского инвестиционного сабантуя 2024.

«Башкирия является первым регионом Приволжского федерального округа с таким объемом инвестиций в концессионной форме в объекты ТКО. Башкирия стала первой, потому что не побоялась в свое время пойти на концессионные условия, которые накладывают обязательства не столько на инвестора, сколько на публичную сторону. Что подразумевает возможность ответить деньгами за те инвестиции, которые принес частный бизнес в регион. И естественно, готовность региона на паритетных началах разделить риски повлияла на то, что мы нашли без проблем инициаторов проекта, которые согласились на крупные капиталовложения. В настоящий момент они составляют более 12 млрд рублей в создание трех концессионных объектов», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО особо отметил быстроту подготовки документов, необходимых для реализации концессионных проектов, со стороны региона. По его словам, инвестиционные сделки готовятся несколько месяцев, концессионные, в среднем по России, — более года. Башкирии удалось сократить срок подготовки в два раза.

«РЭО в основном инвестирует через концессионную схему. Мы добились наилучших показателей в 11−14 месяцев с момента, когда мы договариваемся. В Башкирии — 5,5 месяцев. С момента, когда мы обсудили идею, до момента, когда мы подписали концессионное соглашение. Это было сделано в форме частной концессионной инициативы, и это также доказывает высокий уровень профессионализма команды», — добавил глава РЭО.

Башкирия за последние 4 года значительно повысила свой экологический рейтинг, отметил Буцаев. В первый год существования «Зеленого рейтинга», который РЭО создал для оценки российских регионов в сфере ТКО, Башкирия находилась в пятой десятке. В 2023 году Башкирия вошла в первую десятку «Зеленого рейтинга».