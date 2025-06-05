День эколога: РЭО запустил клуб пресс-секретарей отрасли

Российский экологический оператор провел 3 и 4 июня двухдневный семинар в преддверии Дня эколога. В нем приняли участие около 200 представителей отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и госорганов. По итогам РЭО создал клуб пресс-секретарей отрасли, который позволит улучшить коммуникацию между PR-специалистами по всей стране.

«Отрасль по обращению с отходами насыщена событиями и постоянно развивается, будь то новые законы, нормативные акты, внедрение технологий, создание новых объектов или оперативная отработка существующих проблем в отдельно взятом регионе. Чтобы эффективно отражать все эти изменения и прозрачно освещать деятельность участников отрасли, РЭО создал клуб пресс-секретарей. Он позволит обмениваться знаниями и опытом, оперативно делиться информацией, отрабатывать негативные инфоповоды. Главная цель — сделать коммуникацию отрасли по всей России более удобной и открытой», — сообщили в пресс-службе РЭО.

На прошедшем семинаре специалисты PR-департамента РЭО поделились своим опытом работы с инфоповодами, дали советы по коммуникации с населением. В мероприятии принимали участие специалисты по связям с общественностью, представители региональных операторов и федеральных органов исполнительной власти по этому направлению.

Чтобы вступить в клуб, необходимо связаться с пресс-службой РЭО по электронной почте s.rizun@reo.ru.