Дачникам назвали овощи, которые нужно убрать до первых заморозков

До первых заморозков с грядок следует убрать теплолюбивые овощи, зелень, картофель, лук и чеснок. Незрелые томаты и другие ценные плоды можно дозарить в теплом помещении, сообщает Ura.ru .

Томаты нужно собирать до похолодания ниже +5 градусов: при такой температуре ухудшаются вкус и плотность плодов. Огурцы и патиссоны прекращают рост уже при +10 градусах, а при +5–7 градусах становятся горькими. Кукурузу рекомендуется снять при +4–5 градусах, пока зерна не потеряли сладость.

Тыквы и кабачки следует убрать до температуры 0–+1 градус, оставляя плодоножку для долгого хранения. Лук и чеснок нужно выкопать до +1–2 градусов, особенно перед дождями, и просушить под навесом. Картофель лучше собрать до снижения температуры до +2–3 градусов: холод ухудшает его вкус и лежкость.

Зелень срезают до +3–5 градусов, иначе листья грубеют и теряют аромат. Свеклу желательно убрать до +1 градуса, морковь — до заморозков в −1–−2 градуса. Подмерзшие корнеплоды хуже хранятся.

Пораженные ботву и растительные остатки необходимо убрать с участка. Растения с признаками болезней не стоит отправлять в компост. Если урожай нельзя собрать сразу, грядки можно временно укрыть материалом или мульчей.