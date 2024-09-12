Число пользователей на цифровой платформе по торговле вторсырьем удвоилось за полтора года

Количество пользователей на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) выросло в два раза за полтора года.

«На платформе уже зарегистрировались 4000 пользователей, что в два раза больше, чем полтора года назад. Компании выставили 2000 лотов. Суммарное предложение по всем действующим лотам сейчас превышает 5 млрд рублей», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

На ЭТП участники отрасли обращения с отходами и смежных сфер могут заключать сделки по выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), а также осущствлять сделки по купле-продаже вторичных ресурсов и вторсырья.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.